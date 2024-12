Albe sogna Sanremo con un singolo e un live a Torino

Marco Zanetti

Il cantante bresciano è in attesa di sapere se sarà tra i concorrenti di Area Sanremo che si giocheranno un posto al Festival

2 ' di lettura

Il cantante bresciano Albe in concerto ai Magazzini Generali

È il momento di Albe. Il bresciano – al secolo Alberto La Malfa – con un mini-video sui social ha annunciato un nuovo concerto e l’uscita a breve di un nuovo singolo. Mentre stasera (martedì), in seconda serata su Raidue, si saprà se sarà tra i due concorrenti di Area Sanremo selezionati per giocarsi un posto al festival della Canzone, nella finalissima di Sanremo Giovani della prossima settimana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALBE 🐊 (@albelama) Il live Mettendo in or