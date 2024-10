Sergio Cammariere: «A breve tornerò al mio amore, le colonne sonore»

Umberto Scotuzzi

Il cantante apre mercoledì sera al Politeama il Manerbio Jazz Festival con «Una sola giornata»: spazio anche ai suoi grandi successi

Sergio Cammariere

Sarà una ambientazione classica dei suoi grandi successi, di ieri e di oggi, quella che Sergio Cammariere proporrà questa sera alle 21 al Teatro Politeama di Manerbio (info per eventuali ultimi biglietti disponibili, a 30 euro, al numero 030-9381567). Cosa vedere in teatro a Brescia da qui a fine anno: la guida completa Il cantautore calabrese – cugino di Rino Gaetano e autore di brani di successo, in primis «Tutto quello che un uomo», presentato al festival di Sanremo 2003 e recentemente reinte