Sanremo, gli ascolti della sera duetti: share al 65,6%
Ha ottenuto una media di 10 milioni 789mila spettatori di total audience, dato più basso del 5% rispetto alla scorsa edizione
Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell'Ariston - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Venedì sera è andata in scena la maxi serata dei duetti e delle cover, terminata dopo l’1.30.
Ha ottenuto una media di 10 milioni 789mila spettatori di total audience, pari al 65.6% di share.
Nel 2025 i duetti della quarta serata del Festival erano stati seguiti in media da 13 milioni 575mila telespettatori. Il dato era valso il 70.8% di share.
