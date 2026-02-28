Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Sanremo a botta calda: lo slalom gigante e l’abbuffata di generi

Daniele Ardenghi
Il futuro del festival tra incognita e tabù, la serata duetti e cover come occasione di cambiamento
Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
AA

A volte la conferenza stampa di mezzogiorno offre spunti. Domanda a Carlo Conti: gli ascolti sono in crescita di serata in serata, ma la sensazione generale è che sia un Festival in tono minore. Quello, come si è ripetuto un po’ da tutte le parti, che chiude un ciclo. La risposta è da slalom gigante, anche se le Olimpiadi invernali sono finite da un po’. O, se si preferisce, cambiando sport, è un po’ come quando un allenatore di calcio si rifiuta di parlare di mercato prima di una partita importante. E il futuro resta un’incognita, ma anche una sorta di tema tabù

L’abbuffata

Eppure, nell’incertezza, c’è anche qualche possibilità. Si prenda la serata del venerdì, da anni dedicata a duetti e cover. Certamente offre allo spettatore la possibilità di fare viaggi nel passato e di scoprire nuove sfumature degli artisti in gara. 

  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Gli abiti di Bianca Balti a Sanremo 2026 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Sanremo, la serata dei duetti e delle cover
    Sanremo, la serata dei duetti e delle cover - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ma nel tempo, forse, è stata portata un po’ all’eccesso. Dall’atmosfera da FestivalBar di Amadeus si è arrivati alla sensazione di trovarsi di fronte a un’abbuffata di paella tra generi che, più che piacere a tutti, alla lunga rischia di confondere. Di appesantire. Se il cambiamento partisse proprio da qui? 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival di Sanremo 2026commentoSerata duetti e cover
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario