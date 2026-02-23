Giornale di Brescia
Sanremo, Francesco Renga alla vigilia: «Soddisfatto delle prove»

Daniele Ardenghi
Il lunedì sanremese inizia alla luce e al tepore del sole, a pranzo «un bel piatto di pesce»: ecco com’è andata la giornata del cantante bresciano
Francesco Renga a Sanremo, foto Instagram
«Le prove generali, per scaramanzia, devono andare “benino”, ma non del tutto bene», afferma Francesco Renga, facendo riferimento a un paio di problemi tecnici all’inizio della propria sessione. D’altra parte è praticamente impossibile che tutto fili liscio in un contesto come quello dell’Ariston il giorno prima dell’esordio. E questo non per mancanza di professionalità di chicchessia. Bisogna immaginarsi il susseguirsi di artisti e musicisti, nonché tutti i cambi di scenario musicale possibili. «In realtà sono contento – precisa il vocalist –, l’atmosfera era davvero bella».

Sole e nuvole

Il lunedì di Francesco è iniziato nel segno «di un bellissimo sole», anche se poi il pomeriggio, qui a Ponente, ha portato le nuvole e un’aria frizzantina. A differenza di quella che il cinquantasettenne bresciano ha respirato nel dietro le quinte del palco sanremese. «C’è un clima stranamente rilassato - racconta ancora -. Ma tutti gli artisti in gara sono particolarmente concentrati».

Le giornate del Festival di Sanremo sono un susseguirsi di impegni. Soprattutto di interviste, come quella «doppia» che il già vocalist dei Timoria ha concesso a Giorgia Surina, accompagnato dalla figlia Jolanda. Uno dei pochi momenti liberi è quello dei pasti. E qui non si può sbagliare: «A pranzo pesce».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Festival di Sanremo 2026Francesco RengaIl meglio di me
  3. Ricarica la pagina se necessario