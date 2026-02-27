Giornale di Brescia
Musica

Sanremo 2026, Renga a 360 gradi in promozione e la parentesi calcistica

Daniele Ardenghi
La giornata che porta alla puntata di duetti e cover è la più carica di tutte dal punto degli impegni: in mezzo, l’incontro con Pasini
Francesco Renga con Giuseppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
Francesco Renga con Giuseppe Pasini - © www.giornaledibrescia.it
AA

La giornata dei duetti e delle cover del sessantasettesimo Festival di Sanremo è, climaticamente parlando, la più grigia della settimana. Poco sole, nuvole incombenti. Ma è anche la più piena di incombenze. Perché Francesco Renga, unico cantante bresciano in gara quest’anno, è nel pieno totale del lavoro di promozione nel corso di una settimana che vale come un anno, in termine di in incontri.

Le parole

«Oggi è stato un susseguirsi di appuntamenti con radio e stampa», racconta il cinquantasettenne bresciano. È la serata del duetto con Giusy Ferreri, sulle note di «Ragazzo solo, ragazza sola», versione con testo in italiano di Mogol di «Space Oddity» di David Bowie (prevista attorno a mezzanotte). La quarantaseienne palermitana ha raggiunto il vocalist bresciano, impegnatissimo, più che mai, nella penultima giornata di promozione «a tappeto» di questa folle settimana.

Sul duetto e la brescianità

«Le nostre due voci si fondono in modo molto particolare e valorizzano la canzone», ricorda Renga. Che, nel mezzo della giornata, si è ritagliato un momento di «brescianità». All’Hotel Royal, che sorge sul versante occidentale di Sanremo, ha incontrato il presidente dell’Union Brescia Giuseppe Pasini, dal quale ha ricevuto due maglie della squadra biancazzurra. Tra i due cordialità, e l’invito da parte di Pasini di passare, non appena possibile, dallo stadio Rigamonti di Mompiano. Peraltro, a pochi chilometri di distanza dalla casa di Renga. «Le sensazioni restano sempre buone – conclude il cantante –, e non vedo l’ora di esibirmi sul palco dell’Ariston con Giusy».

Argomenti
Festival di Sanremo 2026Francesco RengaSerata duetti e cover
