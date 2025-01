Sanremo 2025, sensazioni positive per i brani di Blanco in veste di autore

Il fil rouge che lega il Festival di Sanremo e il bresciano Blanco continua nel 2025. Non si è infatti esaurito con la vittoria in coppia con Mahmood sulle note di «Brividi» nel 2022 né con la discussa esibizione come ospite dell’inedito «L’isola delle rose» nel 2023 (con annessa polemica per i fiori presi a calci sul palco).

Il 21enne bresciano (al secolo Riccardo Fabbriconi), insieme al fido producer Michelangelo sposa infatti di nuovo la kermesse... stavolta però nell’inedita veste di autore di tre brani. E, dai pre-ascolti ufficiali di ieri al cospetto della stampa specializzata, arrivano pollici in su per quanto confezionato.

I brani

Nel dettaglio, per l’esperta Noemi – all’ottava partecipazione – ecco «Se t’innamori muori», una ballad scritta a quattro mani con Mahmood dove, rivangando «notti con il sorriso e le borse sotto gli occhi», risalta la voce graffiante della performer lanciata da X-Factor.

Allo stesso modo il lavoro del «nostro» veste bene anche le abilità canore di Giorgia: in «La cura per me», incantevoli gli acuti «fuori dal mondo» dell’interprete che, con il pezzo pop del «gnaro» di Calvagese, si candida ad essere tra le possibili vincitrici.

Non bastasse, pure Irama – ormai un habitué dell’evento canoro – si affida alle parole scritte dal gardesano: le cavalca in «Lentamente» e con le sfumature tipiche del suo stile le padroneggia e le porta a un livello superiore.