Samuele Bersani ha rimandato il tour per un problema di salute

Samuele Bersani rimanda il suo tour per motivi di salute: a spiegarlo è lo stesso cantautore, che passerà anche da Brescia, e nello specifico al Dis_Play Brixia Forum di via Caprera. Ma non il 29 novembre.

Le parole del cantante

«Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete», spiega il cantautore. «Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene», scrive Bersani sulle sue pagine social aggiungendo un cuoricino.

Nuova data bresciana

Il tour «Samuele Bersani & Orchestra 2024», previsto per novembre e dicembre 2024, già sold out in molte date, è solo rimandato. I concerti sono stati riprogrammati e quello di Brescia, previsto per il 29 novembre al Dis_Play Brixia Forum, verrà recuperato il 14 aprile 2025.

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Qualora lo si desiderasse – viene spiegato – è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 9 dicembre 2024. Per info: friendsandpartners.it.