Salò, musica e danza si uniscono in uno spettacolo innovativo

Musica e danza di scena giovedì sera a Salò. L'appuntamento – inserito nel nutrito calendario di questa estate proposto da pro loco e comune salodiani – è per le 21.30 di giovedì 19 giugno in piazza Vittoria, in prossimità dell'imbarcadero che si affaccia sul golfo.

Lo spettacolo

Spettacolo firmato dal direttore artistico Stefano Zani, mentre la parte relativa al balletto classico è affidata al gargnanese Francesco Smaniotto che proprio a Salò, da anni, insegna con collaboratori e collaboratrici danza a giovani e giovanissimi. L'occasione per residenti e turisti di ammirare uno spettacolo di danza classica con musica suonata dal vivo. «Si tratta di uno spettacolo innovativo, con il lago a far da sfondo a bravi ballerini e musicisti, che suoneranno celebri brani tratti da musicisti che hanno lasciato un'impronta indelebile a livello mondiale. Don Chisciotte, Lo Schiaccianoci, Le quattro stagioni, sono soltanto alcuni dei brani proposti. Spettacolo assicurato», sottolinea Smaniotto.

«Si tratta della prima volta a Salò» sottolinea al termine di una prova Francesco Smaniotto, che la sera del 12 luglio a Bogliaco di Gargnano, in piazza Nazario Sauro, proporrà uno spettacolo di balletto con esibizione dei giovani allievi della Cardies' Accademy di Salò, diretta da Alessandra Dolcetti. Francesco sarà il primo ballerino. A ballare accanto a lui ragazzi e ragazze della scuola dove insegna.