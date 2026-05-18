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Sal Da Vinci quinto all’Eurovision, buon risultato o delusione?

L’opinione pubblica si è divisa sul risultato ottenuto dal vincitore dell’ultimo Sanremo a Vienna: di’ la tua
Sal Da Vinci sul palco dell'Eurovision - Foto Epa/Hannibal Hanschke © www.giornaledibrescia.it
Sal Da Vinci sul palco dell'Eurovision - Foto Epa/Hannibal Hanschke © www.giornaledibrescia.it

Sal Da Vinci ha chiuso il suo Eurovision al quinto posto. Anche quest’anno la competizione è stata segnata dalle polemiche: Israele si è posizionato secondo, grazie alla spinta massiccia del televoto, ma diversi Paesi (Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia) ne hanno contestato la presenza, disertando l’evento.

A trionfare a Vienna è stata la Bulgaria con Dara, che con il suo tormentone Bangaranga ha messo d’accordo giurie di qualità e televoto. Il vincitore dell’ultimo Sanremo, con la sua «Per sempre sì», è riuscito comunque a ottenere un grande successo internazionale, con oltre sessanta milioni di streaming sulle piattaforme digitali.

Le immagini della finale dell'Eurovision
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Le immagini della finale dell'Eurovision

L’opinione pubblica si è divisa su questo piazzamento, tra chi lo considera deludente, alla luce delle aspettative iniziali, e chi invece lo reputa un ottimo risultato. Voi da che parte state? Fatecelo sapere qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Sal Da VinciEurovision Song ContestVienna
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