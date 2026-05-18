Sal Da Vinci quinto all’Eurovision, buon risultato o delusione?

Sal Da Vinci ha chiuso il suo Eurovision al quinto posto. Anche quest’anno la competizione è stata segnata dalle polemiche: Israele si è posizionato secondo, grazie alla spinta massiccia del televoto, ma diversi Paesi (Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia) ne hanno contestato la presenza, disertando l’evento.