Rose Villain infiamma un Castello pienissimo

Ci sono i tormentoni estivi, le hit romantiche e i tanti featuring inanellati in questi ultimi anni. Rose Villain fa il pienone in Castello per la tappa del suo tour estivo all’interno del festival musicale «Epicentro».

Camicia larga e gonna, la cantante milanese sale sul palco, accolta dal boato del suo pubblico (data sold out da settimane), cantando «Hattori Hanzo» feat Madame, «Io, me e altri guai», «Stan» feat Ernia, «Michelle Pfeiffer» feat Tony effe e «Graffiti» feat Bresh.

«Oggi è la giornata del Pride – dice Rose – ma noi dobbiamo essere proud di noi stessi tutti i giorni, non solo in questa occasione».

Poi è la volta di «Hai mai visto piangere un cowboy» e «Lamette» feat salmo. C’è il momento della presentazione della band (quello di quest’anno è il primo tour che Rose Villan porta in giro con dei musicisti). Momento «dolcezza» con il brano «Fragole» feat Achille Lauro riarrangiato in versione acustica. Poi la piccola arena si fa discoteca con un intramezzo di musica tecno, mentre Villain lascia spazio alla sua band.

«Il mio funerale», «Piango sulla Lambo» feat Guè, «Fantasmi» feat Geolier, «Come un tuono» e «Click boom!» infiammano la platea che canta e balla fino alla fine del live.