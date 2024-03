A Elnòs arriva Rose Villain per il firmacopie con i fan e il nuovo disco

Dopo il disco d’esordio «Radio Gotham» e la partecipazione al Festival di Sanremo, Rose Villain arriva al centro commerciale Elnòs di Roncadelle per presentare il suo nuovo album, «RADIO SAKURA». I fan potranno incontrare l’artista durante il firmacopie allo Spazio Eventi, al primo piano del Meeting Place, venerdì 15 marzo dalle 18.

Quella di Elnòs sarà una delle prime tappe del tour per presentare «RADIO SAKURA», rilasciato l’8 marzo. L’album, il cui titolo rimanda a un simbolo della rinascita, è ispirato alle passioni dell’artista e al suo viaggio di riscoperta interiore e musicale attraverso diversi generi e contaminazioni. Tra le 12 tracce è presente anche «CLICK BOOM!», il pezzo che Rose Villain ha cantato quest’anno a Sanremo, insieme ad altre canzoni realizzate in collaborazione con Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè.

Per partecipare al firmacopie si può ritirare il pass all'Infopoint del centro a partire da giovedì 14 marzo, presentando il cd con lo scontrino. L’accesso allo Spazio Eventi sarà regolato per numero di pass: i titolari dei primi 60 tesserini potranno accedere all’area in ordine di arrivo dalle 17. I pass con i numeri successivi al 61 consentiranno di entrare in un secondo momento, sempre in ordine di arrivo. Il Qr code sul retro del pass consentirà di scaricare dal portale dedicato, a evento concluso, la propria foto con Rose Villain.