Roby Facchinetti: «Che spettacolo è la vita»

Ottant’anni vissuti con l’energia dei venti. Roby Facchinetti, voce e tastierista dei Pooh, li ha compiuti il primo maggio. Ha scritto un’autobiografia «Che spettacolo è la vita» in cui si racconta - dall’infanzia ai successi - come non ha mai fatto.

Ospite negli studi di Radiobresciasette del Magazine di Maddalena Damini, ripercorre la sua infanzia e la sua carriera A cinque anni ha scoperto la magia della musica. Le sette notte gli sono entrate dentro e non se ne sono più andate. Il resto è storia. La storia straordinaria dei Pooh.

L’esordio

Tutto inizia, nel libro, con un bambino scalzo, con una cartella di legno, in una notte di veglia tra sogno e realtà. Un momento che gli chiede di fare i conti con la sua lunga carriera: è Facchinetti, settantacinque anni prima, quando si chiamava ancora Camillo, il suo nome di battesimo. La cartella di legno che gli aveva costruito papà Giuseppe, falegname e della quale era orgogliosissimo. La passione per la musica è un’eredità del nonno materno Noè e della madre. Un’infanzia felice, la sua, «in una comunità in cui le porte erano sempre aperte, per aiutarsi». Confida di non essersi ancora abituato all’assenza di Stefano d’Orazio, batterista, cantante e paroliere dei Pooh, mancato nel 2020, e di Valerio Negrini (fino al 1971 batterista dei Pooh e poi autore del gruppo, morto nel 2013 ndr).

Il segreto per essere ancora così in forma a ottant’anni è «non smettere di sognare». Facchinetti ha ancora tanti progetti. A giugno lo attende una tournée con i Pooh, a fine 2024 l’uscita di Parsifal, che si potrà ascoltare, leggere e vedere al cinema.