Matteo Faustini è finalista al premio Pierangelo Bertoli 2025

E rimasero solo in otto. La prefinale andata in scena il 22 luglio a Modena ha decretato gli otto finalisti rimasti in gara per il premio Pierangelo Bertoli. Le finali dell’edizione 2025 si terranno al teatro Carani di Sassuolo dal 7 al 9 novembre (date ufficiose).

I finalisti

Tra gli otto finalisti rimasti in gara, scelti tra 26 artisti, figura anche il bresciano Matteo Faustini con il brano «Anima gemella». Gli altri artisti sono: Marco Arati con «Buio», Caino con «Grande albero», Melty Groove con «Atomi», Nero con «L’America», Mariafrancesca Pompella con «Lo sai», Matteo Trapanese con «Canzone in una stanza» e Truppo con «Oigres».

La finale

La sfida è organizzata da Montecristo Aps, con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Sassuolo e del Comune di Modena. La direzione artistica del premio è affidata ad Alberto Bertoli e Riccardo Benini.