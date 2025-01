Posniak e Crash, escono i nuovi singoli dei due musicisti bresciani

Il tempo della gestazione è finito: tra poche ore due giovani emergenti musicisti bresciani lanceranno i loro nuovi lavori. In particolare, dopo averlo presentato in anteprima a Capodanno sul palco di piazza Loggia davanti a più di 4.000 persone, dalla prossima mezzanotte e un minuto, venerdì 24 gennaio, diventerà fruibile sulle piattaforme digitali «Un’altra notte». Questo l’inedito di Posniak (al secolo Daniel Posniak) che, prodotto da Emiliano Bassi e diffuso dall’etichetta Ada Music Italy, ha un timbro davvero travolgente: «Ma questa è un’altra notte eh / in cui penso a te / in cui non dormirò / sono instabile / ho il cuore aperto / siam fiori nel deserto», recita il ritornello. Prende così vita un ulteriore step nella carriera del 22enne concittadino, che spera in un 2025 glorioso dopo aver centrato nel 2024 le fasi finali di due importanti contest (Deejay on stage e Area Sanremo), mancando poi la vittoria.

Steve Crash

E sempre a mezzanotte esce sulle piattaforme streaming «Pensieri distorti», il primo ep in italiano da solista di Steve Crash (Stefano Cresceri all’anagrafe). Nella circostanza, cimentatosi in passato con l’inglese (forte dell’esperienza in Inghilterra con la band metalcore Black Friday 17), il performer 27enne – anche chitarrista – stavolta declina vari stati d’animo nei sette brani contenuti del disco, realizzato con alcuni amici della provincia (Riccardo «Bueno» Strofaldi, Gabriele «Gabryant» Cimino, Leonardo Ferrari) e curato dallo studio La Macina Sonora di Montichiari.

Cosa si può trovare all’interno? «L’ambizione che ci spinge a lottare per realizzare i sogni, la rabbia che si sfoga in musica, l’ansia che ci accompagna da tutta la vita per una generazione che non vede una via d’uscita, la paura di fallire», risponde egli stesso. Il tutto abbracciando sonorità principalmente elettroniche, con uno sfondo pop-rock.