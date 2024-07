Perché Youssou N’Dour al Florida è così atteso dalla comunità senegalese

Il cantante conosciuto in tutto il mondo è stato anche ministro in patria e ha contribuito a rendere famoso lo Mbalax, un genere che unisce musica tradizionale africana, pop, rock e reggae. Il 17 agosto farà tappa al Florida per il suo tour estivo

2 ' di lettura

Youssou N'Dour in concerto

A A Riduci Ingrandisci «From Dakar to the world». Il messaggio è chiaro: dalla capitale del Senegal al mondo. Youssou N’Dour ha scelto anche Brescia tra le città in cui farà tappa il suo tour estivo. Il 17 agosto la discoteca Florida di Ghedi accoglierà infatti il famoso cantante senegalese, che ha sulle spalle più di cinquant’anni di carriera. Sarà una grande serata di festa per la comunità senegalese del Bresciano, che conta (dato Istat del primo gennaio 2024) 6.647 cittadini residenti, e per tutti gli appassionati di musica. Il cantante senegalse in piazza Loggia nel 2014 - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it «Youssou N’Dour trascende il popolo senegalese – spiega Sall Babacar, presidente dell’Associazione dei senegalesi di Brescia e provincia, che sta collaborando con gli organizzatori dell’evento –. Se si ascolta il suo più grande successo, 7 seconds, si ritrova il tema della lotta contro la discriminazione razziale. Una canzone che gli è valsa il disco d’oro. N’Dour è al top da oltre trent’anni e tutte le generazioni lo amano allo stesso modo». Babacar si aspetta tantissime persone alla serata del 17 agosto. «Riuscire a portare un cantante di livello mondiale a Brescia è un regalo a tutti coloro che amano la musica – spiega –. N’Dour porta cultura e per noi è un piacere e un onore averlo qui. Abbiamo addirittura paura che la location non riesca a ospitare tutti quelli che vogliono partecipare al concerto». Chi è Youssou N’Dour A ottobre compirà 65 anni ed è in attività dal 1970. N’Dour è un simbolo senegalese nel mondo e ha contribuito a rendere famoso lo «Mbalax» (un genere musicale tipico di alcuni popoli dell’Africa Occidentale), modificandolo con l’aggiunta di strumenti moderni, come chitarra, tastiere e basso. Il tutto ha dato vita a una composizione fatta di musica tradizionale africana, pop, rock e reggae. N’Dour ha partecipato anche alla vita politica del proprio Paese: oltre all’attività musicale, ha svolto quella di ministro consigliere di Macky Sall, presidente del Senegal dall’aprile del 2012 all’aprile del 2024. Si è occupato principalmente di cultura, lottando per combattere l’Aids, il lavoro minorile e il debito dei Paesi poveri. Il cantante senegalese, inoltre, è già stato a Brescia: nel 1999 riempì il San Filippo, mentre nel 2014 si esibì in piazza Loggia. Youssou N'Dour al San Filippo nel 1999 - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it La serata al Florida L’appuntamento è quindi fissato sabato 17 agosto alle 19 al Florida per «Le gran bal de Brescia», nel quale N’Dour sarà accompagnato dal gruppo Super Étoile. I cancelli della discoteca apriranno alle 18.30 e i biglietti sono già disponibili: entro oggi (20 luglio) si possono acquistare a partire da 54,62 euro, successivamente il prezzo base sarà di 75,73 euro.

