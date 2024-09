«Perché Sanremo è Sanremo»: la gara canora a Porta Cremona

L’inizio dell’autunno segna per il quartiere di Porta Cremona una doppia occasione: si celebra la tradizionale festa parrocchiale – affiancata da tre anni a questa parte dalla fiera di quartiere – e si festeggia anche il compleanno della Banca del Tempo, il servizio di volontariato flessibile che porta compagnia e materiali alle persone della zona che lo necessitano.

La fiera

Domenica 6 ottobre, quindi, alla parrocchia di Santa Maria della Vittoria si svolgerà l’omonima fiera: in via Repubblica Argentina e all’oratorio ci saranno stand gastronomici, mercatini e animazione per tutti, con le associazioni di volontariato che si presenteranno ai concittadini. L’appuntamento è dalle 8 alle 19.

Lo spettacolo

Punta di diamante del fine settimana di festeggiamenti sarà lo spettacolo «Perché Sanremo è Sanremo» (sottotitolo: «For Brasil», dato che i proventi verranno devoluti alle missioni piamartine in Brasile, in particolare a Operazione Lieta). A organizzarlo è la Banca del Tempo con il supporto del Festival di Ghedi, sostenuti dal Consiglio di Quartiere Porta Cremona-Volta e dall’amministrazione comunale, oltre che dal media partner Giornale di Brescia.

Si terrà sabato 5 ottobre alle 21 al teatro Piamarta in via Cremona 99 e si preannuncia una gara canora in cui a competere non saranno tanto le (eccellenti) voci, quanto le canzoni stesse. Otto cantanti bresciani interpreteranno due canzoni del repertorio sanremese dal 1951 a oggi accompagnati da una band dal vivo capitanata dal direttore e produttore Mario Natale, che vanta molte partecipazioni a Sanremo (con due vittorie come direttore: con i Matia Bazar e Laura Bono). A selezionare i vincitori sarà prima la giuria – composta dal compositore Bruno Santori, Mimmo Paganelli (discografico della EMI), Maddalena Damini (direttrice artistica di Radio Bresciasette), Federica Quaranta (musicista e membro dell’orchestra di Sanremo), Andrea Amati (autore), Christian Piccinelli (produttore musicale), Andrea Lombardi (speaker radiofonico) e Daniele Ardenghi (giornalista del Giornale di Brescia) – che ne indicherà otto. Dopodiché i brani finalisti verranno votati direttamente dalla platea.

I cantanti in gara

Le otto voci che presenteranno le canzoni sanremesi sono quelle di Stefania Martin, Norma Benetti, Roberta Pompa, Ugo Frialdi, Fabrizio Valli, Stefano Gelmini, Vincenza Casati e Fabio Migliorati. Ci sarà anche un ospite d’onore: Franco Fasano, autore di alcuni celeberrimi brani come «Ti lascerò» (vincitore di Sanremo nel 1989), «Mi manchi» e «Ti amo».

La serata sarà presentata da Andrea Valli, fondatore della Banca del Tempo e organizzatore del concerto, con Daniela Affinita e Federica Signorelli di Teletutto e Radiobresciasette.

Informazioni e biglietti

L’ingresso allo spettacolo è gratuito previa prenotazione al numero 3313015911 (telefono o WhatsApp): i posti non sono numerati e i biglietti sono già in via d’esaurimento.