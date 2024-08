Succede davvero: gli Oasis confermano la reunion per un tour nel 2025

«This is it, this is happening», ecco, succede davvero. Gli Oasis hanno annunciato che si riuniranno per un tour nel 2025 in Gran Bretagna e in Irlanda.

La conferma è arrivata alle 9 (ora italiana) con un post pubblicato su X dai due fratelli Gallagher, Noel e Liam.

Per ora sono state rivelate date per live a luglio e agosto 2025 oltre Manica ma la band ha fatto sapere che «sono in corso piani» per andare oltre l’Europa nel 2025. I concerti si terranno negli stadi di Cardiff, Londra, Manchester, Edimburgo e Dublino. I biglietti saranno in vendita dalle 9 (ora inglese, dunque alle 10 italiane) del 31 agosto e i prezzi saranno resi noti il giorno stesso.

Ecco le date:

Cardiff – Principality Stadium – 4 e 5 luglio

Manchester – Heaton Park – 11, 12, 19, 20 luglio

Londra – Wembley Stadium – 25, 26 luglio e 2, 3 agosto

Edimburgo – Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8, 9 agosto

Dublino – Croke Park – 16, 17 agosto

La decisione di riunire i fratelli, notoriamente in conflitto, è stata comunicata nel comunicato stampa diffuso dai quotidiani britannici: «Non c’è stato un grande momento di rivelazione che ha portato alla reunion – solo la graduale realizzazione che il momento è giusto», riporta il Guardian.

In una dichiarazione congiunta, la band ha affermato che: «Le armi hanno taciuto. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in televisione».