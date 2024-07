Nayt a Campo Marte: «Ogni live è una casa da condividere»

Del rapper ha il flow e l’abbigliamento. Occhiali scuri, maglietta bianca infilata nei jeans e camicia oversize. Nayt, il rapper molisano ieri in concerto a Campo Marte, porta al Brescia Summer Music i suoi dolori e un bel po’ di dolcezza.

I circa 2.000 presenti lo accolgono sulle note di «Fragile», dall’album «Habitat» che dà il titolo anche al tour. Poi è tempo di «Brutti sogni», «Guerra dentro» e «Fatto da sooooolo»: «Benvenuti a tutti quanti, questo è l’Habitat Tour - Romantico Finale – saluta Nayt –. Brescia, come stai? È molto bello essere qui, è la prima volta che suoniamo qua, siete davvero in tanti e questo non lo abbiamo mai dato per scontato. Grazie, adesso aiutatemi a cantare questo pezzo».

Si canta «Collane»: «Come mi piace dire sempre, quello che cerco di fare ai live è ricreare uno spazio per tutti che possa essere definito un habitat, una casa da condividere, dove nessuno si sente giudicato – continua il rapper –. Stasera non c’è nessuno che è qui per giudicare, anzi. Se siete qui stasera è perché come me state cercando un posto nel mondo. Nonostante le difficoltà che la vita porta, direi che stasera è tutto ok».

Arrangiamenti che visitano il blues, il rock con testi taglienti che parlano di social, di gioventù, di amore e di emozioni che possono far soffrire. E a differenza di molti colleghi Nayt canta spesso senza autotune, rappando a grande velocità senza prendere fiato. «Un’idea», «Cosa conta davvero»: «Prima di partire per questo tour estivo abbiamo fatto uscire una canzone, vediamo se la sapete». È «Danimarca» l’ultimo singolo pubblicato ad inizio luglio e inserito nell’album «Habitat» versione live.

«Brescia, questa sera mi sono divertito molto e quando mi diverto è tutta un’altra cosa. Grazie!». Bis e sipario. La prima volta è sempre la più bella.