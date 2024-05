Da Antonello Venditti a Julian Marley fino a Emma: il 3 luglio riparte il Brescia Summer Music

Dodici date da segnare in agenda, tutti artisti di alto livello e due location uniche pronte ad accogliere la più grande musica italiana e internazionale. Dal 3 luglio parte in città il Brescia Summer Music, il festival di musica live patrocinato dal comune di brescia e organizzato da cipiesse.

Un appuntamento, quello dei concerti estivi, sempre molto atteso in città che in questa edizione porterà sul palco dell’Arena Campo Marte:

mercoledì 3 luglio Emma

sabato 6 luglio Ariete

lunedì 8 luglio Julian Marley & The Uprising

martedì 9 luglio Silent Bob & Sick Budd

mercoledì 10 luglio Andrea Pucci

giovedì 11 luglio Nayt Habitat

venerdì 12 luglio La Sad

sabato 13 luglio Achille Lauro

Sul palco cittadino più prestigioso, quello di Piazza Loggia, il Brescia Summer Music porterà invece:

giovedì 5 settembre Antonello Venditti

venerdì 6 settembre Fiorella Mannoia

sabato 7 settembre Cristiano De André

domenica 8 settembre Umberto Tozzi & Orchestra

Gli spettacoli si terranno anche in caso di pioggia. I biglietti sono già in vendita nei circuiti Vivaticket e Ticketone e presso Ticket Point alla Libreria Tarantola in via Porcellaga 4. Per maggiori informazioni: Cipiesse tel. 030.2791881, sul sito www.cipiesse-bs.it o sui canali social della società.