Musica gitana al tramonto in riva al lago: appuntamento a Punta Grò

Musica gitana per il «panorama più bello del mondo». Torna stasera alle 19 a Punta Grò il concerto dei The New Gipsy Project con Danilo Rossi, già prima viola della Scala. Sirmione ricorda così due grandi artisti e due grandi amici: Lillo Marciano, che ha portato nella penisola gardesana la passione della sua arte e del suo sguardo aperto al mondo, e Albert Florian Mihai, con la sua musica e i suoi ritmi così profondamente intrecciati con la millenaria storia dell’Europa. Lo spettacolo si terrà a Punta Grò, all’inizio del percorso espositivo «Back to Pietra&Co», realizzato dal Comune insieme al Consorzio Marmisti Bresciani.

La musica dei Gipsy Balcan è un mix energico e festoso, ricco di complessità, varietà e vitalità, che nell’incontro con la viola di Danilo Rossi mescola la musica gitana con il repertorio classico. Il palcoscenico diventa il luogo perfetto per dare voce alle straordinarie sonorità di una cultura antica, nata e cresciuta in una comunità stretta nell’incontro di riti sociali dal grande impatto emotivo.

Ingresso libero. Non sono previste sedute, si consiglia al pubblico di venire con piccoli teli, stuoie o seggioline per godere al meglio lo spettacolo.