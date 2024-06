Musica bresciana per indagare il mistero dei sogni

Enrico Raggi

Luca Formentini, di Desenzano del Garda, fa parte del progetto «Hypno Campus» all’ateneo di Durham, che indaga il modo in cui i brani musicali agiscono sul nostro inconscio

2 ' di lettura

Luca Formentini nel suo studio di composizione - Foto Manuela Esquilli Studio

Quali correlazioni esistono fra musica e sogni? In quale maniera il suono interferisce con l’attività onirica? Come dialogano subconscio e fenomeni acustici? Il musicista anglo-francese Gareth Whittock, in collaborazione con Charles Fernyhough, divulgatore scientifico e docente di Psicologia alla Durham University (GB) ha avviato il progetto «Hypno Campus» nel quale partecipanti di tutto il mondo ascoltano via web precisi brani musicali mentre sono addormentati e, al risveglio, condividono e con