Cosa possiamo aspettarci da questa Mostra del Cinema di Venezia

Si apre oggi la 81esima Mostra del Cinema di Venezia, alla quale tornano i divi d’oltreoceano: ormai dimenticato lo sciopero di Hollywood del 2023, i cui effetti incisero anche sul tasso di glamour nell’edizione passata del Festival, fino al 7 settembre il Lido accantona i panni di ridente località balneare per trasformarsi in regno del cinema mondiale.

Svelati da tempo parte del cartellone e il meraviglioso artwork (manifesto e sigla sono opera, ancora una volta, dell’illustratore bresciano Lorenzo Mattotti), si registra in generale la conferma del mirabile equilibrio tra autoralità (l’essenza stessa della storia ultra ottantennale del Festival) e mainstream: a garantirlo, la lungimiranza del confermato direttore Alberto Barbera, mentre debutta da presidente (della Biennale) lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco.

L'attrice Sveva Alviti, madrina di questa edizione della Mostra

Le star

In Laguna è atteso un nutrito contingente di star, equamente distribuite per genere, se è vero che a una pattuglia costituita da Angelina Jolie, Lady Gaga, Nicole Kidman, Winona Ryder, Jenna Ortega, Marion Cotillard, Cate Blanchett, Vanessa Kirby, Tilda Swinton e Julianne Moore (ma l’elenco potrebbe continuare) ne risponde un’altra, sul versante maschile, rappresentata da Brad Pitt, George Clooney, Daniel Craig, Joaquin Phoenix, Kevin Costner, Adrien Brody, Michael Keaton, Jude Law.

L'attore italiano Valerio Mastandrea arriva al Lido di Venezia

Senza dimenticare la squadra nazionale (Monica Bellucci, Luca Marinelli, Pietro Castellitto, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Toni Servillo, Barbora Bobulova, Fabrizio Gifuni, tra gli altri), oltre a cineasti di indiscusso appeal quali l’estroso Tim Burton (che apre fuori concorso la kermesse con il ritorno del suo «spiritello porcello», Beetlejuice), Pedro Almodóvar, Peter Weir (Leone d’Oro alla Carriera), Luca Guadagnino, Takeshi Kitano e Claude Lelouch (che tradisce Cannes e riceve il premio Cartier).

Il concorso

Nella competizione principale, occhi puntati su «Joker: folie à deux» di Todd Phillips (che rievoca personaggio e atmosfere con cui guadagnò il Leone d’Oro nel 2019) e per «The Room Next Door» di Almodóvar, «al buio» considerati tra i favoriti per i premi, insieme a «Queer» di Guadagnino e «Maria» di Larraín (un biopic sulla Callas).

Ma attenzione pure al torrenziale «The Brutalist» di Brady Corbet (esso pure una biografia, incentrata sul “sogno americano”), che vanta un cast ricchissimo. Meno accreditati, sulla carta, i cinque italiani in gara, tra i quali incuriosisce «Vermiglio» di Maura Delpero, se non altro per ragioni territoriali: già autrice del tormentato «Maternal», la regista bolzanina ha girato e ambientato nei pressi del Tonale, appunto a Vermiglio, una storia famigliare che si svolge alla fine del secondo conflitto mondiale.

I pronostici, si sa, sono comunque destinati a fare i conti con l’effettivo valore dei film, da verificare sul campo, e con i gusti della giuria, in questa occasione presieduta dalla maestosa attrice francese Isabelle Huppert, coadiuvata (tra gli altri) da Giuseppe Tornatore e Agnieszka Holland.

Sarà anche la Mostra delle serie, come «M. Il figlio del secolo» (che l’inglese Joe Wright ha tratto dal primo romanzo di Scurati sul Duce), «Leopardi, il poeta dell’infinito» di Sergio Rubini o «Disclaimer» di Alfonso Cuarón, peraltro scelte da Barbera tra quelle che, ovviamente durata a parte, possiedono «un linguaggio e un’impostazione da cinema, più che da tv».

Dove guardare la cerimonia

Isabelle Huppert, attrice francese, presiede la giuria del festival 2024

Diretta tv su Rai Movie (e in streaming su RaiPlay) per la cerimonia di apertura dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia, oggi a partire dalle 18.45.

La Rai trasmetterà in diretta anche la cerimonia di chiusura, con la proclamazione dei vincitori, sabato 7 settembre dalle 18.45. Tutti i giorni, dal 29 agosto al 6 settembre Rai Movie manderà in onda in seconda serata una striscia con le notizie di giornata.

Oggi la diretta seguirà l’arrivo sul tappeto rosso delle star e la cerimonia d’inaugurazione che sarà condotta dalla madrina, l’attrice Sveva Alviti.

La serata di oggi prevede la proiezione fuori concorso di «Beetlejuice Beetlejuice» del regista Tim Burton.