Mollenbeck, Mazyopera, GattoToro: nuovi ep e singoli per i bresciani

In questi giorni pre-Sanremo suona musica leggera, ma dal senso profondo tra gli artisti bresciani. È il caso di Mollenbeck: mantovano di nascita ma di casa nella nostra provincia, il giovane (al secolo il 24enne Samuele Mollenbeck) che nel 2024 ha partecipato in tv ad «Amici» diffonde venerdì sui digital store l’ep d’esordio «Il buio che mi salva» per Doc Music. Il lavoro in questione, oltre alla title-track in cui il performer racconta di rifugiarsi in spazi interiori, annovera altri due brani: in «Male» (l’inedito già rilasciato ai tempi del talent-show di Maria De Filippi) ripercorre il dolore di relazioni passate che hanno lasciato il segno, mentre in «Temporale» analizza i dubbi che lo assalgono durante un innamoramento. Lo fa in un linguaggio pop contemporaneo, piuttosto diretto, con pochi ghirigori per affrontare le proprie fragilità. «Le canzoni che ho scritto – spiega il ragazzo – parlano di legami che salvano e al contempo distruggono, di silenzi che pesano più delle parole e dell’inspiegabile dolore della vita quando nemmeno l’amore basta più a tenerti in piedi».

Mazyopera

Sulla falsa riga, con un approccio formativo, arriva poi la proposta dei Mazyopera in «Preso dal panico». Questo il titolo del primo ep pubblicato sulle piattaforme streaming sempre venerdì da Fuorirotta Music. Dopo aver inciso quattro singoli dal 2023 e centrato la finalissima al rinomato contest «Rock targato Italia» nel 2024, il quartetto di gnari poco più che ventenni presenta così un progetto articolato, declinato in cinque tracce e curato dall’esperto Andrea Torresani, bassista di Vasco Rossi.

La copertina dei Mazyopera

«Condiviso con i coetanei, il nostro è un grido generazionale che inquadra il passaggio all’età adulta, chiamati a individuare un posto nel mondo e gestire le sue sfide», dicono Andrea Bertoli (voce), Matteo Gervasio (batteria), Leonardo Vivaldi (chitarra) e Christian Bettoni (basso). Nel contesto la copertina è emblematica: raffigura un salotto allestito in mezzo alla natura, con cui si cerca di rendere accogliente un luogo ostile.

GattoToro

È uscito poi, a pochi mesi dalla pubblicazione del primo album, un nuovo singolo di GattoToro, progetto solista di Gabriele Tura, frontman de Le Endrigo. Si intitola «Noncompleanno» ed è un brano costruito su quattro accordi di pianoforte. Il singolo precede l’appuntamento del 4 febbraio, quando al Detune di Milano il cantante festeggerà il compleanno con un live.