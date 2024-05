Mattia Stanga «spoilera» il nuovo singolo di Emma in un video

Il tiktoker bresciano Mattia Stanga, con i suoi 4 milioni di follower e presentatore del Pre-Festival di Sanremo 2024, si è rivelato complice (concordato) dello spoiler del nuovo singolo di Emma.

Per il lancio di «Femme fatale» – questo il titolo del brano – la cantante salentina nella divertente scenetta, che è stata caricata sui social due giorni fa ed è già stata già vista da 500mila persone, fa sentire in anteprima la nuova canzone al bresciano, chiedendogli esplicitamente di non diffonderla in alcun modo. Lui, di contro, la condivide con tutti: il barbiere, la personal trainer, la nonna, l'amica tiktoker Alessia Lanza, alcuni amici ad una festa... Così Emma viene sommersa (sempre nella clip) da messaggi di persone che l'hanno ascoltata.

Poi, l’annuncio serio: il brano si potrà ascoltare dal 3 maggio sulle piattaforme digitali.