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Massimo Ranieri festeggia 75 anni a Brescia: «Ho ancora tanti sogni»

Stasera approda al Teatro Clerici con il suo nuovo tour e tante hit: l’intervista
Enrico Danesi
Massimo Ranieri
Massimo Ranieri

Massimo Ranieri compie oggi 75 anni: un anniversario che festeggerà sul palco bresciano del Teatro Clerici, portando in scena «Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare» (in via San Zeno 168, alle 21.15; biglietti da euro 40 a 69 + commissioni; info su www.zedlive.com). Uno spettacolo di canzoni che rappresenta l’evoluzione del precedente (passato da Brescia con successo), che era basato sull’ultimo album in studio del cantante, attore e showman napoletano (Giovanni Calone, all’anagrafe), appunto «Tutti i sogni ancora in volo». E che promette di essere un’antologia del suo repertorio, da «Erba di casa mia» e «Rose rosse» a «Perdere l’amore», passando per tutte le altre hit.

Se l’età invita a fare bilanci, chiediamo: com’è quello artistico di Massimo Ranieri dopo una carriera ricchissima, cominciata addirittura nel 1964, e quello umano di Giovanni Calone dopo una vita intensa?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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