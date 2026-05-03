Massimo Ranieri festeggia 75 anni a Brescia: «Ho ancora tanti sogni»

Massimo Ranieri compie oggi 75 anni: un anniversario che festeggerà sul palco bresciano del Teatro Clerici, portando in scena «Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare» (in via San Zeno 168, alle 21.15; biglietti da euro 40 a 69 + commissioni; info su www.zedlive.com). Uno spettacolo di canzoni che rappresenta l’evoluzione del precedente (passato da Brescia con successo), che era basato sull’ultimo album in studio del cantante, attore e showman napoletano (Giovanni Calone, all’anagrafe), appunto «Tutti i sogni ancora in volo». E che promette di essere un’antologia del suo repertorio, da «Erba di casa mia» e «Rose rosse» a «Perdere l’amore», passando per tutte le altre hit.