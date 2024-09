Maltempo: spostato il concerto di Tozzi, annullato quello di Dargen D’Amico

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo arancione per domenica. I forti temporali previsti per domani incidono così sulla programmazione dei concerti in città.

A farne le spese sono anche gli spettacoli musicali. Il concerto Umberto Tozzi & Orchestra previsto per domani alle 21 in piazza Loggia è stato rinviato a mercoledì 11 allo stesso orario: i biglietti rimangono validi, mentre per il rimborso si devono aspettare indicazioni dagli organizzatori.

È stata invece annullata l’esibizione di Dargen D’amico in Castello in programma alle 21 per l’Epicentro Musci Festival.