Maiolini, «con Wave ho ridato slancio alla Self Control firmata da Raf»

Enrico Danesi

Il discografico bresciano racconta il progetto che da domani rilancia la hit dell’italo disco anni ’80

2 ' di lettura

Giacomo Maiolini accanto a Raf, tra il duo tedesco Fast Boy © www.giornaledibrescia.it

Come ti rifaccio il classico per antonomasia dell’italo disco anni ’80, assegnandogli un abito tutto nuovo: «Wave» è l’irresistibile onda sonora che rimette in pista consistenti schegge di «Self Control» di Raf, pronta a invadere radio e piattaforme digitali da domani. Il singolo nasce dalla collaborazione tra i Fast Boy (acclamato sodalizio formato da due fratelli tedeschi, producer e dj) e un artista versatile come l’italiano Raf (all’anagrafe Raffaele Riefoli) che presta la propria voce a una