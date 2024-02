Luca Micheletti debutta al Metropolitan di New York

È il sogno di ogni cantante lirico e per il bresciano Luca Micheletti, uno tra i più brillanti baritoni sulla scena lirica contemporanea, si sta per realizzare. Il talentuoso poliedrico artista - è anche regista, attore, traduttore, drammaturgo - si esibirà infatti al Metropolitan di New York uno tra i più ambiti e prestigiosi palcoscenici del mondo.

Il debutto

Il debutto è previsto per la prossima stagione «con il mio adorato Marcello ne La Bohème» come lo stesso Micheletti comunica su Fb. «Grazie a chi mi permette di vivere queste emozioni e a chi continua a darmi fiducia e a seguirmi con affetto» conclude.

Con l’opera di Puccini il bresciano si è già esibito a Roma, a Milano e presto anche a Londra. Micheletti si è distinto, nel tempo, per le sue interpretazioni dei ruoli principali mozartiani e verdiani, calcando i palcoscenici dei teatri più prestigiosi in Italia e all’estero, fra cui il Teatro della Scala, la Sydney Opera House e lo Spring Festival di Tokyo. Attualmente il bresciano è impegnato al Regio di Torino con «Un ballo in maschera» di Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro Riccardo Muti.