Luca Carboni in concerto in piazza Loggia con il tour «Rio Ari O»

Il cantante ha aggiunto nuove date per i live estivi, quelli «della rinascita» dopo la malattia: a Brescia arriverà il 4 settembre
La locandina del tour di Carboni
Luca Carboni ha aggiunto sette nuove date – in festival, anfiteatri e luoghi storici – alla dozzina già programmate per il tour estivo 2026 «Rio Ari O», da Genova a Macerata: lo ha annunciato sui social lo stesso cantautore bolognese, che con la tournée toccherà anche Brescia.

Le date

I nuovi appuntamenti sono in agenda il 17 luglio a Modena-piazza Roma, il 5 agosto ad Alghero-Anfiteatro Ivan Graziani, il 9 a Taormina-Teatro Antico, il 10 a Palermo-Teatro di Verdura, il 18 a Forte dei Marmi-Villa Bertelli, il 21 a Trani-piazzale Santa Maria Colonna. A Brescia – in piazza della Loggia – arriverà il 4 settembre. Il calendario è in aggiornamento.

I due primi concerti «della rinascita» dopo la malattia sono stati sold-out, a Milano in novembre e a Bologna sabato scorso: i prossimi sono in programma il 12 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 19 e 20 aprile nuovamente all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Luca Carboni, accompagnato da una band di otto elementi, porta in scena un grande racconto tra musica, parole e immagini con le canzoni del suo quarantennale viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

