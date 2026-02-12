«Los Lobos», a Chiari la band che lotta per i diritti degli immigrati

«How Will The Wolf Survive?». È la domanda che campeggiava sulla copertina del primo successo discografico dei Los Lobos nel 1984; la fama avrebbe schiacciato il lupo o sarebbe riuscito a mantenere la propria identità?

Questa sera, 12 febbraio, alle 21 i giganti del rock di matrice latina si esibiranno al Palasport dell’Istituto Salesiano San Bernardino, in via Palazzolo 1 a Chiari. Un concerto che racchiuderà mezzo secolo di storia e pezzi intramontabili: la dimostrazione di come i Los Lobos siano restati un punto di riferimento per coerenza artistica e capacità di rileggere la tradizione in maniera unica e originale.

Rock e tradizione

La band si distingue come un elemento di novità già nella scena losangelina di inizio anni Ottanta. Mentre gli altri sono ancorati alla musica elettrica, “The Wolves” hanno il coraggio di riscoprire gli strumenti e le sonorità della tradizione messicana, unendole al rock e alle influenze più in voga negli States. Un sound inconfondibile che dai ristoranti del Barrio di East Los Angeles li proietta nel gotha della musica mondiale, complice la cover di «La Bamba»: il pezzo inserito nella colonna sonora del film su Ritchie Valens fa guadagnare alla band una fama planetaria, aprendo la lunga scia di traguardi che li consacra come una delle maggiori band del rock latino.

La serata

Il resto, come si dice, è storia. La serata rappresenta uno dei momenti clou per il trentesimo anno di attività dell’associazione clarense Admr – Amici per la Diffusione della Musica Rock e congiuntamente del centenario dei salesiani di Chiari. Pochissimi i biglietti rimasti al prezzo di 40 euro (esclusa prevendita) disponibili su TicketOne o acquistabili direttamente tramite Admr (radio@admr-chiari.it).

«I Los Lobos hanno oltre cinquant’anni di carriera e sono una band di riferimento musicale e sociale, in particolare riguardo alla lotta per i diritti civili degli immigrati negli Stati Uniti, soprattutto messicani – ha spiegato al nostro quotidiano il presidente di Admr Maurizio Mazzotti –. L’organizzazione della serata ha richiesto mesi di lavoro ma siamo molto onorati di essere riusciti a realizzare questo tour italiano a distanza di tanti anni dalla ultima visita della band nel nostro paese». La tournée dei Los Lobos ha già toccato Nichelino (Torino) e si concluderà sabato all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I lupi bisseranno a Chiari domani sera in versione “Disconnected”, con un concerto acustico sold out già da mesi, nel Circolo Admr di via del Lavoro Artigiano 10. Ad aprire la serata sarà in quel caso Andrea Van Cleef.