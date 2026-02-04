Al Chiari Music Festival quattro serate di grande rock-blues

Sarà Eric Johnson la stella più brillante sul palco del Chiari Music Festival. Il chitarrista statunitense, tra i massimi riferimenti delle sei corde a livello mondiale, si esibirà mercoledì 8 luglio alle 21 all’Istituto Salesiano San Bernardino di Chiari. L’autore di «Cliffs Of Dover» è tra i nomi appena svelati della nona edizione della rassegna dedicata a rock e dintorni organizzata dall’associazione Admr – Amici per la Diffusione della Musica Rock.

Il festival

Il festival prenderà il via domenica 7 giugno con Robert Cray, cantante e chitarrista che ha saputo far innamorare del blues e del soul il grande pubblico, venerdì 12 giugno toccherà alle glorie del garage rock anni Ottanta The Del Fuegos, mentre domenica 21 giugno sarà in scena Samantha Fish, guitar hero di Kansas City tra le artiste più apprezzate della scena blues contemporanea.

«Quest’anno, invece di concentrare i concerti in due giorni abbiamo scelto di distribuirli in quattro date distinte», ci ha spiegato Maurizio Mazzotti, presidente di Admr. «Nonostante i nomi di altissimo livello, nelle scorse edizioni siamo stati penalizzati dalla fitta programmazione: il nostro è prevalentemente un pubblico di appassionati che percorrono molti chilometri per assistere agli spettacoli, a volte arrivando anche dall’estero. Questa scelta potrebbe favorire un’affluenza più costante».

Anniversari

Insieme al concerto dei Los Lobos di giovedì 12 febbraio, la rassegna si inserisce nel calendario di festeggiamenti congiunti di Admr e San Bernardino, che celebrano rispettivamente 30 anni di attività musicale e cento anni di presenza salesiana a Chiari.

Oltre allo show principale, ogni data prevede altri due artisti in apertura; già confermati Roberto Formignani, i Verdecane e Edward Abbiati. «Abbiamo scelto nomi di alto livello per distinguerci in mezzo alle tantissime proposte estive: all’annuncio dei The Del Fuegos abbiamo venduto 150 ingressi il primo giorno e ora abbiamo già superato i 400».

I biglietti costano 35 euro, ad eccezione del concerto dei Del Fuegos (25 euro), acquistabili a partire dalle 17 di oggi su Ticketone e Ticketmaster o tramite Admr (www.admr-chiari.it, radio@admr-chiari.it).