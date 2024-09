L’Orchestra di mandolini e chitarre compie 50 anni: la mostra

A Brescia c’è un’orchestra che suona solo a plettro: ha una lunghissima tradizione, è legata al Maestro Giovanni Ligasacchi e nel 2024 compie cinquant’anni.

La mostra

Per l’occasione è stata allestita una mostra documentaria intitolata «Cinquant’anni di musica e cultura»: è dedicata alla fondazione e ai cinque decenni di attività dell’Orchestra di mandolini e chitarre «Città di Brescia» e l’inaugurazione si terrà venerdì 6 settembre alle 17.15 nella sala Aurora della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, negli spazi di palazzo Calini ai Fiumi in via delle Battaglie 58.

La mostra sarà poi visitabile fino al 27 settembre 2024 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, singolarmente oppure con visite di gruppi su prenotazione.

Intermezzo musicale

Durante l’opening non mancherà un intermezzo musicale a cura di Ugo Orlandi e Luisella Conter, con l’esecuzione di brani per mandolino e chitarra dei compositori bresciani Giacomo Merchi, Bartolomeo Bortolazzi e Claudio Mandonico.

Venerdì 27 settembre, alle 17.30, si terrà anche un concerto di chiusura della mostra: focus saranno i brani più significativi delle varie tappe artistiche dell’associazione.