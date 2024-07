L’Orchestra del mare al Teatro Grande

La Stagione autunnale della Fondazione del Teatro Grande si arricchisce di un appuntamento musicale dalla duplice valenza, artistica e benefica, organizzato in collaborazione con il Comune di Brescia e con il Festival della Pace.

Protagonista sarà l’ Orchestra del mare , una compagine di musicisti del territorio bresciano riuniti per questa occasione e per poter suonare gli strumenti che verranno messi appositamente a disposizione per il concerto di sabato 30 novembre alle 20 nella Sala Grande del Teatro.

I musicisti selezionati utilizzeranno infatti strumenti realizzati nella liuteria del carcere di Opera, con il legno delle barche con cui i migranti hanno attraversato il Mediterraneo.

Con questo appuntamento la Fondazione del Teatro Grande, il Comune di Brescia e il Festival della Pace intendono infatti sostenere l’attività della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti che - fondata nel 2012 da Arnoldo Mosca Mondadori e Marisa Baldoni - rivolge la propria attività verso progetti che tentano di offrire opportunità di riscatto e sostegno a persone detenute e in stato di grande fragilità attraverso la formazione e il lavoro.

Il violino realizzato con i resti dei barconi dei migranti dai detenuti del carcere di Opera

Il concerto intende inoltre porre l’attenzione sui migranti che, fuggendo da guerre, cambiamento climatico, carestie o anche solo in cerca di un futuro diverso, sfidano il Mediterraneo.

Quello di sabato 30 novembre sarà quindi un appuntamento benefico: il ricavato della serata sarà destinato al progetto Metamorfosi della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti che finanzia i laboratori di liuteria nelle carceri di Opera, Secondigliano, e Monza.

I biglietti

I biglietti del concerto sono acquistabili da martedì 30 luglio alla Biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. La Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente. Si ricordano gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Nel giorno del concerto la Biglietteria resterà aperta fino all’orario di inizio dell’evento.