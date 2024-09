Le canzoni di Fiorella Mannoia riempiono Brescia

Un repertorio tirato a lucido, una delle voci più inconfondibili della canzone italiana, una notte da incorniciare. Ieri sera Fiorella Mannoia si è presentata in Piazza Loggia per il Brescia Summer Music in veste «Sinfonica», accompagnata da un'intera orchestra per regalare (e regalarsi) un'immersione nei suoi più grandi successi rivisitati per un ensemble d'eccezione.

Per chi non c'era ma volesse farsi un'idea, il tour «Fiorella Sinfonica-Live con orchestra» è stato inaugurato il 3 e il 4 giugno alle Terme di Caracalla a Roma con una grande festa per i settant'anni della Mannoia, a cui hanno partecipato una sfilza di stelle della musica italiana; il concerto-evento andrà in onda domenica 8 settembre alle 21.30 su Rai 1 e Rai Radio 2 con il titolo «Semplicemente Fiorella» (poi su RaiPlay).

Chi c'era invece... Su un palco incorniciato da tre farfalle luminose, che simboleggiano le sorelle Mirabal, le «Mariposas» a cui è dedicata l'omonima canzone, entra la Mannoia. Elegantissima, stretta in un abito bianco, attacca con «Caffè nero bollente» brano dell'esordio sanremese del 1981, sostenuta da una sapiente tensione creata dall'Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, che poi rende incantevole «I treni a vapore», dando al brano sgorgato dalla penna di Ivano Fossati un sapore un po' western un po' sognante.

Le emozioni

Estremamente toccante «Nessuna conseguenza», spunto per ricordare l'attività della Fondazione Una Nessuna Centomila ma anche di Terre Unite, della Cooperativa Butterfly e di tutti i centri antiviolenza e le case rifugio di Brescia e Bergamo. Chi l'avrebbe mai detto, negli anni Settanta, quando si sognava di cambiare il mondo, che tutto sarebbe andato a rotoli?

Il pensiero corre a Lucio Dalla nel sinuoso jazz «Se io fossi un angelo». Una perla firmata De Gregori è «Giovanna d'Arco», con l'orchestra che dialoga insieme alla chitarra acustica, «In viaggio», è una dolcissima lettera a una figlia mai avuta che si poggia su un delicatissimo accompagnamento.

La Mannoia è tanto sobria quanto toccante e appassionata, si fa abbracciare dall'orchestra che dà ai brani nuovo spessore e intensità. Si racconta con ironia, leggerezza e grazia tra canzoni e parole, ricordi e riflessioni, accarezzata da un pubblico calorosissimo. Orgogliosamente interprete, l'artista romana non manca di ricordare ognuno dei grandi cantautori che hanno avuto l'intuizione di regalarle le loro canzoni.

Le ultime note

Elettrizzante «Pescatore», ravvivata dal Maestro Rocco De Bernardis e dai suoi con euforica epicità in uno dei momenti più belli dello show, cinematografica «Le Notti Di Maggio», trionfale e struggente «Combattente», splendida «Margherita» di Cocciante, cantata da tutti i presenti. Le sfavillanti sonorità latine del medley «Bésame mucho» e «Quizás quizás quizás» infiammano la piazza, aprendo l'ultima parte del concerto, con le commoventi «Che sia benedetta» e «Sally», accolta da un'ovazione.

Il pubblico è ormai incontenibile, rompe gli argini e si stringe a ballare sotto il palco per «Mariposa», poi arriva il momento dei bis con «La storia». L'apice dello show è proprio il finale, con l'inno potentissimo «Quello che le donne non dicono» e una freschissima versione de «Il cielo d’Irlanda». La Mannoia saluta, le sue canzoni restano a pascolare come un meraviglioso gregge nel cielo di Brescia.