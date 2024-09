In piazza Loggia i grandi successi di Antonello Venditti

Il tempo passa, i Ray-Ban scuri restano incollati sul naso. Negli ultimi quarant'anni schiere di studenti hanno condiviso lo stesso destino, qualcuno chino sui libri a spremere le ultime gocce sulle sudate carte, altri decisi ad esorcizzare la grande prova sdraiati al parco o col gomito appoggiato sprezzantemente al bancone di un bar; tutti, accomunati dallo stesso ritornello nelle orecchie: «Questa notte è ancora nostra».

Antonello Venditti è tornato a Brescia, e lo ha fatto per festeggiare quattro decenni di «Notte prima degli Esami» e del disco «Cuore». Una scaletta di grandi successi in una Piazza Loggia strapiena, anagraficamente variopinta e speranzosa nella clemenza di un meteo incerto (spoiler, ironicamente è proprio sulle note solari di «Piero e Cinzia» che il maltempo ha presentato un conto salatissimo).

Le emozioni

Dietro al pianoforte a coda bianco, Venditti si gode soddisfatto il ritornello di «Bomba o non bomba» che rimbalza tra la folla del Brescia Summer Music; è solo un piccolo assaggio, perché già da una «Sotto il segno dei pesci» da brividi la piazza è una voce unica. Si passa al romanticismo dalle tinte prog di «Giulia» in cui l'ottima band che spalleggia il cantautore comincia a sfoggiare i muscoli, poi si continua sulla scia della tenerezza con «Peppino» e «Lacrime di pioggia», ballad molto diretta del 2000. C'è tutto Venditti in un concerto carichissimo e ricco di emozioni, in cui il cantautore romano ha tanta voglia di raccontarsi e di raccontare con «la responsabilità culturale di portare una storia».

Prende il la dalla folla che invoca entusiasticamente il suo nome per chiarire le polemiche che l'hanno investito negli ultimi giorni (con una piazza che in risposta lo coccola e rincuora), poi ci si immerge nei ricordi. I tempi del liceo «Giulio Cesare», le prime avventure musicali del Folkstudio e Pino Daniele, il padre che «era una montagna troppo alta da scalare», gli anni di piombo, Pasolini e le proteste studentesche, l'amico Lucio Dalla che lo salvò dai pensieri suicidi, l'amore e le auto truccate, il casuale incontro in ascensore con Bob Marley che ha dato il via a una serie di improbabili eventi che a ritmo di reggae hanno portato a «Piero e Cinzia».

Gli intramontabili

Il 2024 è anche il compleanno di «Cuore» e il centro della scaletta è proprio l'amatissimo album, eseguito per intero. Nell'ottetto svettano «Notte prima degli esami» e «Ci vorrebbe un amico» ma non hanno perso lo smalto anche la frizzante «Non è la cocaina...» e il rock de «L'ottimista». Nel frattempo ha cominciato a diluviare; da «Dì una parola», nuovo pezzo contenuto in «Cuore 40th Anniversary Edition» si taglia corto e a parlare resta solo la musica con gli apprezzatissimi intramontabili «Che fantastica storia è la vita» e «Dalla pelle al cuore».

L'impianto è meno coriaceo del pubblico e fiaccato dalla pioggia salta; la folla continua ostinatamente a cantare a cappella «Amici mai» ma non c'è nulla da fare. Antonello saluta sconsolato con la mano e se ne va, anche se i fan non mollano. Sembrano dire «Questa notte è ancora nostra».