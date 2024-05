La vincitrice di Amici, Sarah Toscano, al Leone di Lonato: «La vita regala cose assurde

L’incredulità è la stessa di sabato sera, quando nella finalissima Maria De Filippi ha urlato il suo nome. Sarah Toscano, la vincitrice del programma televisivo Amici, oggi al Leone di Lonato per l’instore tour del suo ep (uscito venerdì scorso) che porta il suo nome, era meravigliata: «Sono emozionatissima, siete tantissimi. Grazie mille per essere venuti. Sono grata ad Amici, a Maria. Avrei potuto spaventarmi di meno, avere meno paura, certe volte sono stata io la nemica di me stessa. Però ho buttato giù tanti muri, è stato un percorso incredibile. Se volete fare i casting per il programmi non tentennate, fateli! La vita regala delle cose assurde».

Dopo una piccola parentesi musicale accompagnata dalle centinaia di fan presenti, Sarah si è dedicata agli autografi e alle foto. Grandi sorrisi e un po’ di imbarazzo per la cantante che ha sbaragliato la concorrenza dei suoi compagni di «ruolo», dati alla vigilia come possibili vincitori, Holden e Petit. Il diamante di Lorella Cuccarini, sua coach durante tutto l’anno nel programma di Canale5, splende e con i suoi 18 anni si prepara a diventare una vera popstar.