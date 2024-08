L’energia di La Sad in Valcamonica per il Summer Music

È ancora l’ora di La Sad. Dopo il grande successo del live di Campo Marte (almeno 3mila gli spettatori presenti), nell’ambito del Brescia Summer Music, il trio pop-punk emo-trap rivelazione dell’ultimo Sanremo approda questa sera allo Stadio Comunale Tassara di Breno (alle 21, biglietti a 20 euro per il posto unico in piedi; info sul sito), per il Vallecamonica Summer Music organizzato dal Cipiesse di Santo Bertocchi.

Nato nel 2020, il trio è formato dal bresciano Theø, dal pugliese Plant e dal veneto Fiks che hanno deciso di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna.

Il bresciano Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che ha le sue radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse. Sin dal primissimo singolo, «Summersad», i tre hanno preso una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni.

«Il tour – dicono – è quello di questo disco, per cui suoniamo molte canzoni nuove. Che dal vivo sono più potenti, violente, anche perché rinforziamo il suono con altri musicisti e i loro strumenti. Di sicuro, il lato punk emerge al massimo, in uno show di un’ora e mezzo e riserverà sorprese, insieme a musica e spettacolo».