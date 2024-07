Con La Sad il punk è colorato e si diverte

Chiassosi, colorati, come se fossero in famiglia: La Sad hanno dato l’impressione di sentirsi a casa, questa sera all’Arena Campo Marte, protagonisti di uno spettacolo divertente e di buon impatto, con manciate di brani essenziali, aggressivi, veloci.

Ad accogliere il gruppo del bresciano Theø e dei sodali Plant e Fiks c’erano circa 3.000 spettatori, per lo più ventenni. E c’erano, pur senza abbondare, creste e teste colorate, piercing, shorts attillati con calze a rete smagliate e anfibi: l’estetica punk resiste, anche se attenuata, e in questo caso bilanciata da tanto abbigliamento semplicemente estivo. La Sad, oltre a fungere da specchio, hanno sfoderato un live in cui l’attitudine punk definiva un sound compatto, rumoristico e non troppo vario, con sfumature ora rock hardcore, ora pop, ora emo-trap.

Certo, uno show che comincia con «Odio La Sad» e si chiude con «Fuck the Wrld» (proprio così, senza la O dopo la W), passando per la rettoriana «Lamette» e «Autodistruttivo» (i brani portati a Sanremo) e anche per «Maledetta vita» (pezzo condiviso con i Pinguini Tattici Nucleari, in cui apparivano gli smartphone a illuminare la notte), sembrerebbe - fermandoci ai titoli - un contenitore pieno di rabbia, dolore ed esibita malessere.

Beh, non è così, perché i testi rivelano anche (auto)ironia - a partire dalla canzone d’avvio, in cui La Sad immaginano di essere il capro espiatorio di ogni male della società contemporanea - e dichiarano la voglia di lottare contro il disagio, con uno sguardo tutto sommato fiducioso nel futuro.

Qualche pausa di troppo, in cui gli artisti dialogano con il pubblico (insistendo sul tema del rispetto della natura delle persone, ma anche invitando i genitori ad accettare la personalità dei figli senza volerla cambiare, e i figli a riappacificarsi sempre con i padri) non affossa più di tanto il ritmo e consente a La Sad di acquistare confidenza con platee numerose, che dopo la vetrina festivaliera sono diventate normali.

Il SummerSad Tour continua ora con tappe a Caorle, Igea Marina, Gallipoli e Udine, prima di tornare nella nostra provincia, a Breno, il 4 agosto.