Joe Damiani al Borsoni, il 30 gennaio concerto per la ricerca

La musica al servizio della solidarietà e della ricerca. La Fondazione Camillo Golgi, con il Ctb e il Conservatorio Luca Marenzio, e il sostegno di Abp Nocivelli, organizza il concerto Groove ensemble. Joe Damiani Band, in programma il 30 gennaio, alle 20.30, al Teatro Borsoni in via Milano 83. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere i progetti della Fondazione da anni impegnata nel supportare la ricerca, in particolare nell’ambito materno infantile e sulle malattie e i tumori rari.

La fondazione

Nata nel 1987 dal felice incontro tra il mondo scientifico universitario, Università degli Studi e Spedali Civili di Brescia e la realtà imprenditoriale e professionale bresciana, ricorda la vicepresidente Grazia Beccaria Rampinelli, negli anni ha finanziato circa 100 borse di studio e 16 progetti di ricerca per giovani ricercatori. «Abbiamo donato apparecchiature all’università e al Civile e abbiamo cofinanziato due centri di ricerca universitari alla Clinica Pedriatrica dell’ospedale», prosegue Beccaria Rampinelli.

Il prossimo progetto della Fondazione, spiega il presidente Enrico Agabiti Rosei, è il co-finanziamento per la creazione di un ambulatorio di immunologia alla Clinica pediatrica, dedicato alle malattie immunologiche rare non diagnosticate. «Crediamo che l’impresa debba assumere un ruolo nella crescita della società», sottolinea Bruno Nocivelli, titolare di Abp Nocivelli.

Sul palco

Protagonista del concerto sarà Joe Damiani, musicista e artista bresciano di lunga esperienza internazionale con Giorgio Secco, Max Gelsi, Riccardo Del Togno, Mary Montesano, Luca Sarubbi e Antonio Saldi. A completare l’ensemble, alcuni allievi dei corsi di pop-rock del Conservatorio, preparati dal maestro Massimo Guerini e altri studenti del Marenzio, Nicola Tacchini, Leonardo Epis, Giulia Morelli, Federico Recenti, Davide Redolfi, Mattia Abbadati e Luca Marchesi.

Come partecipare

«Il sostegno delle associazione e della Fondazione alla ricerca è fondamentale», rimarca Raisa Labaran, consigliera comunale con delega alla sanità.

I biglietti – sostenitore 50 euro e ordinario 35 euro – sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Sociale, al punto vendita Ctb in piazza Loggia 6, sul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket e al Teatro Borsoni.