Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

«Il Volo», il tour mondiale fa tappa anche in piazza Loggia a Brescia

Appuntamento il prossimo 6 settembre: la vendita libera parte domani, ma i biglietti per i fan club sono disponibili già oggi
I tre componenti de «Il Volo»
I tre componenti de «Il Volo»
AA

Passerà anche da Brescia il tour mondiale de «Il Volo», trio musicale campione d’ascolti e vincitore del Festival di Sanremo nel 2015. L’appuntamento è per il prossimo 6 settembre in piazza Loggia.

Dalle 16 di oggi sono disponibili i biglietti in prevendita solo per i fan club, sul circuito Ticketone. La vendita libera inizierà domani, sempre alle 16, su Ticketone e Vivaticket.

«Il Volo» sta terminando in questi giorni il tour europeo che lo vede protagonista da ormai due mesi nelle principali capitali. A marzo approderà in America Latina, mentre ad aprile toccherà i principali pachi degli Stati Uniti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Il Volopiazza LoggiaconcertotourBrescia
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario