«Il Volo», il tour mondiale fa tappa anche in piazza Loggia a Brescia
Passerà anche da Brescia il tour mondiale de «Il Volo», trio musicale campione d’ascolti e vincitore del Festival di Sanremo nel 2015. L’appuntamento è per il prossimo 6 settembre in piazza Loggia.
Dalle 16 di oggi sono disponibili i biglietti in prevendita solo per i fan club, sul circuito Ticketone. La vendita libera inizierà domani, sempre alle 16, su Ticketone e Vivaticket.
«Il Volo» sta terminando in questi giorni il tour europeo che lo vede protagonista da ormai due mesi nelle principali capitali. A marzo approderà in America Latina, mentre ad aprile toccherà i principali pachi degli Stati Uniti.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@I bresciani siamo noi
Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.