Il video del singolo di Damiano dei Maneskin girato al Teatro Grande

La nuova carriera da solista di Damiano David, frontman della rock band italiana Maneskin, si apre… al Teatro Grande di Brescia. Il primo singolo del cantante «Silverlines», pubblicato ieri in anteprima nella versione orchestrale su Youtube, è stato infatti girato all’interno del teatro cittadino, nello specifico nel Ridotto.

Il bellissimo spazio architettonico è coprotagonista del video girato con luci soffuse, un esordio per Damiano che si è preso un pausa, «un erasmus» come da lui stesso definito, dal gruppo trionfatore al Festival di Sanremo, agli Eurovisione del 2021 e capace di scalare le classifiche di tutto il mondo, con un successo straordinario in special modo negli Stati Uniti.

C’è anche un precedente nella musica italiana: anche Jovanotti nel 2021 aveva scelto il teatro cittadino per il video della sua «La primavera», un corto psichedelico girato in pellicola e accompagnato dalle note dell’amico di sempre Saturnino.