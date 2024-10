Nel Ridotto senza musica: la danza nuda di Annamaria Ajmone

La coreografa sarà al Teatro Grande di Brescia con «Senza titolo», creazione site-specific e simultanea che coinvolge anche il pubblico

La performance al Museo di Castelvecchio - Foto Skyline Images

Il 9 e 10 ottobre il Ridotto del Teatro Grande di Brescia ospiterà «Senza titolo», performance che cambia forma a ogni rappresentazione (info su www.teatrogrande.it, biglietti a 18 euro disponibili sul sito e in biglietteria). Cosa vedere in teatro a Brescia da qui a fine anno: la guida completa La danza di Annamaria Ajmone – già vista in passato negli spazi di corso Zanardelli – prende vita in un’interazione spontanea tra lo spazio, il pubblico e i movimenti, senza coreografie predefinite né ac