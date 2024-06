Il ritorno di Blanco: fuori venerdì il nuovo singolo «Desnuda»

«Desnuda» segna il ritorno di Blanco: il nuovo singolo uscirà venerdì 21 giugno. L’annuncio è stato dato a sorpresa ieri pomeriggio dallo stesso cantautore di Calvagese, che ha postato sui social un proprio ritratto - in uno scatto di Daniel Bomb - che lo vede seduto su un letto e con le mani al volto. Sotto, il titolo e la data.

Salvo imprevisti, il brano in questione - che segue il featuring di «Adrenalina» con Marracash del 14 aprile e «Bruciasse il cielo» realizzato senza collaborazioni lo scorso 9 novembre quale colonna sonora del personale road-movie - dovrebbe così far da apripista al nuovo album del bresciano, invocato da tempo dai fan. E il lavoro, contraddistinto - si dice - da un ritmo sudamericano in virtù della lunga permanenza tra Colombia e Messico del performer, vede come al solito la «mano» di Michelangelo.

L’inseparabile braccio destro non è però l’unico producer di cui si è avvalso il 21enne «nostrano», reduce dall'apparizione alla Mille Miglia: anche il collega Andres Felipe Corredor ha fornito il proprio apporto, dopo aver già contribuito a «Figlio unico» di Irama e Rkomi. La curiosità per conoscere il brano ultimato cresce: ancora qualche ora di pazienza.