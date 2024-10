Il pop-rock dei Queen in veste orchestrale: la sfida di Diego Basso

Enrico Danesi

Sabato 19 ottobre al «Clerici» di Brescia il maestro dirigerà orchestra e voci classiche in «Diego Basso Plays Queen», rileggendo le hit di Freddy Mercury: l’intervista

Il maestro Diego Basso

Queen sinfonici, per gradire. La regia musicale è quella del maestro Diego Basso, che dirige l’Orchestra italiana ritmico sinfonica e le voci di Art Voice Academy, con il plus della soprano Claudia Sasso e della seicorde di Stef Burns, già chitarrista per Alice Cooper e da decenni al fianco di Vasco Rossi. L’appuntamento bresciano con «Diego Basso Plays Queen» è previsto per sabato 19 ottobre alle 21.15, al cittadino teatro Clerici (ex Morato) di via San Zeno 168 (biglietti da euro 34,50 a euro