Il 4/qUARTI Essential torna il 21 giugno in Castello: iscrizioni aperte

A tre anni dalla sua ultima edizione torna a Brescia il 4/qUARTI Essential, l’happening musicale organizzato dall’associazione Festa della Musica in collaborazione con il Comune di Brescia e We Love Castello, nonché con gli storici fondatori del format Latteria Molloy e Diego Spagnoli.

L’evento si terrà il 21 giugno, alla vigilia della Festa della Musica bresciana, quest’anno alla decima edizione, e soprattutto data ufficiale in cui in 120 nazioni in tutto il mondo celebrano la Festa della Musica.

Il 4/qUARTI 2024 è ribattezzato Essential e quest’anno avrà una location assai suggestiva: il palco sarà allestito nella Fossa Viscontea del Castello, dove si tornerà a suonare dal vivo a distanza di anni. L’ultima volta fu nel 2018, durante la decima edizione dello storico MusicalZoo Festival.

Le iscrizioni per 4/qUARTI Essential sono aperte da oggi, 4 aprile, e si chiuderanno il 30 aprile.

Cos’è

Mentre nella lunga giornata della Festa della Musica 2024 (22 giugno) circa 3500 artisti e band saranno protagonisti sui circa 80 palchi allestiti in città, ognuno con il proprio repertorio, la sera prima in Castello una loro rappresentanza darà vita a uno specialissimo concerto dedicato alla storia della musica.

Diverse decine di band si alterneranno sul palco mescolandosi tra loro in formazioni inedite, condividendo strumenti e soprattutto storie, culture musicali e attitudini differenti, per dar vita a performance uniche e irripetibili. Ognuna di queste all-star-band reinterpreterà a suo modo (ma preferibilmente in versione unplugged o elettroacustica) alcuni grandi classici della musica italiana o internazionale.

Come funziona

Vista la quantità di musicisti e musiciste coinvolti, il 4/qUARTI è un evento tecnicamente molto complesso ed è realizzabile solo grazie alla collaborazione con il tecnico numero uno in Italia, Diego Spagnoli, acclamato membro della celebre Combriccola del Blasco e dai primi anni 80 stage manager di Vasco Rossi, ma anche di band internazionali come R.E.M., U2, Metallica, Depeche Mode, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, e tanti altri. Il lavoro di Spagnoli al 4/qUARTI è sempre stato quello di rendere lo spettacolo fluido, grazie a cambi palco lampo, in stile pit-stop di formula uno, senza intoppi, senza feedback o altri inconvenienti tecnici.

Chi si esibirà

L’evento è riservato solo a coloro che si iscriveranno alla Festa della Musica 2024. Saranno i musicisti e le musiciste a valutare se esibirsi solo il sabato, come tutti gli altri anni, oppure candidarsi anche per il concerto del venerdì sera, presentando una proposta di un brano realizzato in collaborazione con altri artisti, band, cori o orchestre.

L’associazione Festa della Musica di Brescia, insieme agli storici ideatori del format e allo staff tecnico, si riserverà di selezionare le migliori proposte secondo i seguenti criteri:

La scelta del brano: quella sera saranno presenti tante persone: vogliamo che tutti si sentano partecipi, quindi più il brano sarà conosciuto, più sarà adatto. La condivisione: più musicisti, band e collettivi diversi saranno coinvolti, più questa performance rispecchierà lo spirito del 4/qUARTI e risulterà interessante. La fattibilità tecnica: per quanto ci impegneremo per essere attrezzati e preparati ad affrontare situazioni tecniche complesse, forse non tutto sarà fattibile.

Come candidarsi

Per candidarsi basterà mandare una mail a questo indirizzo: 4quarti@festadellamusicabrescia.it indicando:

Titolo della cover e nome dell’artista o band che l’ha portata al successo

che l’ha portata al successo Nomi del collettivo che la interpreterà: Esempio: Pinco Pallino (voce dei XXXX), Tizio (chitarrista dei YYYY), Caio e Sempronio (sezione fiati dei ZZZZ), Mario Rossi (batterista dei WWWW) e Pippo e Franco (membri del coro QQQQ)

che la interpreterà: Esempio: Pinco Pallino (voce dei XXXX), Tizio (chitarrista dei YYYY), Caio e Sempronio (sezione fiati dei ZZZZ), Mario Rossi (batterista dei WWWW) e Pippo e Franco (membri del coro QQQQ) Dati di una persona referente (Nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email)

Scadenze

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile, giorno che coincide anche con la scadenza delle iscrizioni per la Festa della Musica.

Entro il 12 maggio verranno pubblicate sul sito della festa e all’interno dell’evento Facebook del 4/qUARTI Essential l’elenco delle performance selezionate. Nei giorni immediatamente successivi i referenti dei vari collettivo verranno contattati per le schede tecniche.