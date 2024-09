Contro il machismo il rapper bresciano Heartman: «Fai l’uomo»

Un anno fa il successo sui social, grazie a «Esperienze Nuove», brano diventato virale su TikTok, e al sostegno di diversi artisti del panorama musicale italiano. Ora Heartman, 26enne nato in Costa d'Avorio, da 21 anni residente in Italia, a Roè Volciano in Valsabbia, torna col nuovo singolo, «Fai l'uomo», in collaborazione con Mondo Marcio e prodotto da Yazee. Un testo introspettivo, schietto e sincero - come nel suo stile - che sfida le aspettative di genere e il machismo tipico di un certo ambiente rap.

In una sorta di dialogo tra se stesso e una società sempre più votata all'apparenza e all'immagine, Heartman ricorda a tutti quanto le pressioni sociali, la necessità di mostrarsi sempre virili e impettiti non siano altro che una gabbia. Una corazza destinata, però, a schiantarsi contro la forza delle emozioni.

«Il testo nasce abbastanza naturalmente. Io sono un po' una chimera nel rap, nel senso che sono molto più melodico del normale, i miei testi trattano più di amore, di sentimenti e quindi è già una tematica che mi tocca particolarmente perché vengo visto da molte persone, soprattutto chi è del settore, come troppo sensibile magari, come uno che non è abbastanza forte nei suoi testi. Scrivere un pezzo del genere mi è servito anche come sfogo».

E la collaborazione con Mondo Marcio com'è nata?

Ci siamo trovati in studio, abbiamo registrato insieme qualcosa, poi gli ho lasciato l'ospitale, gli ho chiesto di collaborare al brano. Lui l'ha preso bene, era contento di questa cosa e felice dell'idea. Mi ha lasciato la strofa una settimana dopo e così è nato tutto.

Cosa è successo in quest'ultimo anno, dopo tutto il successo ottenuto sui social?

Nel frattempo abbiamo firmato con Sony, quindi ora siamo sotto etichetta e stiamo muovendo i primi passi. Il prossimo passo è cercare di costruire qualcosa di serio rispetto al passato. Prima eravamo indipendenti, più autonomi. Ora siamo più strutturati.

Quindi ci saranno novità?

Diciamo che sto scrivendo, sono al lavoro e ci sarà nuova musica.