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Gipsy Kings, rinviata al 2027 la data di Brescia

Il loro concerto era previsto il 30 maggio al Teatro Clerici: è stato spostato al 29 maggio dell’anno prossimo. Slittamento anche per la tappa di Padova
Nicolas Reyes, cantante dei Gipsy Kings
Nicolas Reyes, cantante dei Gipsy Kings
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Slitta al 2027 il concerto dei Gipsy Kings in programma a Brescia. Lo spettacolo, inizialmente previsto per il 30 maggio 2026 al Teatro Clerici, è stato rinviato per motivi tecnici e si terrà il 29 maggio 2027 nella stessa sede. Il rinvio riguarda anche l’altra tappa italiana del tour, quella di Padova al Gran Teatro Geox, che passa dal 29 maggio 2026 al 28 maggio 2027. Si trattava delle uniche due date previste in Italia, molto attese dai fan della celebre band franco-spagnola.

Gli organizzatori comunicano che lo spostamento è dovuto a ragioni tecniche legate alla produzione dello spettacolo. Per richiedere il rimborso sarà necessario far riferimento al canale di vendita attraverso cui è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre il 12/06/2026.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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