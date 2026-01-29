Giornale di Brescia
I Gipsy Kings arrivano a Brescia per una delle due tappe italiane

Appuntamento il 30 maggio al Teatro Clerici con la storica band gipsy-flamenco, attesa anche a Padova. Biglietti già in vendita
Il ritmo degli Gipsy Kings a Brescia
Brescia si prepara ad accogliere i Gipsy Kings il 29 maggio. La storica band franco-spagnola si esibirà il 30 maggio al Teatro Clerici, una delle due tappe italiana dell’anno insieme al concerto del 29 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

Guidati dallo storico cantante e cofondatore Nicolas Reyes, i Gipsy Kings sono una leggenda della musica gipsy-flamenco, vincitori di un Grammy Award nel 2014: sulpalco, tra passione, virtuosismo e sonorità senza tempo, porteranno alcuni dei loro grandi classici come «Bamboléo», «Djobi Djoba», «Volare», «Baila Me», e molti altri successi iconici.

I biglietti per la data bresciana sono già in vendita sul circuito Ticketmaster.

