The Voice Kids, Giovanni da Pisogne commuove con «Ovunque sarai»

Un bambino pieno di energia, nonostante le difficoltà che ha già dovuto affrontare. Ha cantato per la nonna scomparsa
Giovanni, 11 anni, sul palco
Un bambino pieno di energia e voglia di vivere, nonostante le difficoltà che ha già dovuto affrontare nonostante la tenera età. È la storia di Giovanni Frassi, 11enne di Pisogne, che ieri sera è stato tra i protagonisti di «The Voice Kids» su Rai1, presentato da Antonella Clerici.

Nato con un’atresia auris dell’orecchio destro, una malformazione che lo ha reso parzialmente sordo, ha affrontato tre lunghi e delicati interventi chirurgici. Dopo anni di cure mediche, nonostante l’udito non sia stato del tutto recuperato, il travaglio di Giovanni è finito. Orgoglio dei suoi genitori, non si è mai lasciato abbattere, trasmettendo anche alla famiglia grande coraggio.

Poi è arrivata la grande passione per il canto, che lo ha condotto ieri sera a esibirsi con «Ovunque sarai» di Irama, dedicato alla nonna Lucia che non c’è più.

