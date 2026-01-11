The Voice Kids, Giovanni da Pisogne commuove con «Ovunque sarai»

Un bambino pieno di energia e voglia di vivere, nonostante le difficoltà che ha già dovuto affrontare nonostante la tenera età. È la storia di Giovanni Frassi, 11enne di Pisogne, che ieri sera è stato tra i protagonisti di «The Voice Kids» su Rai1, presentato da Antonella Clerici.

Nato con un’atresia auris dell’orecchio destro, una malformazione che lo ha reso parzialmente sordo, ha affrontato tre lunghi e delicati interventi chirurgici. Dopo anni di cure mediche, nonostante l’udito non sia stato del tutto recuperato, il travaglio di Giovanni è finito. Orgoglio dei suoi genitori, non si è mai lasciato abbattere, trasmettendo anche alla famiglia grande coraggio.

Poi è arrivata la grande passione per il canto, che lo ha condotto ieri sera a esibirsi con «Ovunque sarai» di Irama, dedicato alla nonna Lucia che non c’è più.